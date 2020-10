[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 89,400 전일대비 2,000 등락률 -2.19% 거래량 294,820 전일가 91,400 2020.10.16 10:16 장중(20분지연) 관련기사 '신·남북방' 국가에 표준·인증 ODA…기술규제 대응LG 스마트 TV서 한류 콘텐츠 즐긴다LG전자, 용량 키운 '원바디 세탁건조기' 신제품 출시…449만원 close 직원이 16일 경남 창원시에 있는 냉장고 생산라인에서 'LG 디오스 김치톡톡' 스탠드형 모델을 생산하고 있다.

올해 들어 집에 머무르는 시간이 많아지면서 김치는 물론 다양한 식재료를 보관할 수 있는 김치냉장고에 대한 수요가 늘고 있다. LG전자가 지난 9월 한 달 동안 창원사업장에서 생산한 김치냉장고는 전년 동기 대비 약 40% 증가했다.

LG 디오스 김치톡톡은 위·가운데·아래쪽 각각의 칸에서 김치와 다양한 식재료를 보관한다. 공간마다 온도 설정이 가능해 식품별로 구분하고 보관하는 데 용이하다.

