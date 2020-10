씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 7,170 전일대비 210 등락률 -2.85% 거래량 1,223,519 전일가 7,380 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 씨아이에스, 300억원 규모 사모 전환사채 발행 결정씨아이에스, 228억원 규모 2차전지 전극공정 제조장비 공급계약 체결LG화학에 2차전지 장비 납품확대! 기대감 대폭 상승!! close 는 최대주주가 김수하 외 2인에서 지비이홀딩스 주식회사로 변경됐다고 15일 공시했다. 사유는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 및 종결이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr