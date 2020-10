[e공시 눈에 띄네]코스피-14일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 드림텍 드림텍 192650 | 코스피 증권정보 현재가 14,000 전일대비 900 등락률 -6.04% 거래량 1,488,700 전일가 14,900 2020.10.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 드림텍, 계열사 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일드림텍, 코로나19(진단키트) 테마 상승세에 5.92% ↑ close =드림텍베트남 유한공사에 138억원 규모 채무보증 결정

◆ 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,350 전일대비 305 등락률 +14.91% 거래량 11,783,623 전일가 2,045 2020.10.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 1270억원 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일자! 세종 스마트시티 국가에서 하는 시범사업 개막 선포! 기업의 수주전쟁!! close =주식회사 원정에 1270억원 규모 채무보증 결정

◆ 미원상사 미원상사 002840 | 코스피 증권정보 현재가 97,600 전일대비 200 등락률 -0.20% 거래량 4,875 전일가 97,800 2020.10.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 미원상사, 주당 230원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-8일[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close = 보통주당 230원의 분기 현금배당 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr