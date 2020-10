[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일

<장 마감 후 주요공시>

◆네오위즈=네오위즈플레이스스튜디오 흡수합병

◆ 알에프텍=197억원 규모 신규시설투자 결정

◆ 한프=252억원 규모 횡령·배임 혐의 발생

◆ 모아텍=주가급등 관련 거래소 조회공시 요구

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr