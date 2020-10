<장 마감 후 주요공시>

◆ SK바이오팜=뇌전증 신약 세노바메이트의 일본 내 개발 및 상업화 권리 이전

◆코스맥스=피부 장벽 강화, 피부 보습 또는 항노화를 위한 조성물 관련 특허권

◆ 한진=3분기 영업이익 276억원…전년비 7.4% 증가

◆ KT 스카이라이프=현대HCN 주식 4911억원에 취득

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr