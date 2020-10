티웨이항공, 국내 LCC 첫 기내 화물 사업…첫 행선지 호치민

개조 없이 기내 좌석 활용…"여행시장 상황 따라 탄력대응 가능"

위험성 없는 원단, 전자제품 등 수송예정



[아시아경제 유제훈 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,575 전일대비 45 등락률 -1.72% 거래량 111,920 전일가 2,620 2020.10.13 10:38 장중(20분지연) 관련기사 티웨이홀딩스, BW 300억원 발행… 티웨이항공 유상증자 참여티웨이항공, 항공권 예약 승객에 '왓챠' 10일 무료이용권티웨이항공, 가을맞이 국내선 최저 9000원 할인이벤트 close 이 국내 저비용항공사(LCC) 최초로 기내 좌석을 활용한 화물사업에 나선다.

티웨이항공은 다음달 초 베트남 호치민 노선을 기점으로 기내 좌석에 화물을 적재해 실어나르는 항공화물 사업을 시작한다고 13일 밝혔다.

티웨이항공은 앞서 여객 수요 감소에 따라 새 수익원을 마련하기 위해 수 개월 전부터 기내 좌석 화물 사업을 준비해 왔다. 최근엔 국토교통부로부터 관련한 승인도 받아둔 상태다.

이번 사업엔 티웨이항공이 보유한 B737-800 27대 중 2대가 투입된다. 당국 승인을 받은 이번 방식은 항공기 개조가 필요 없이 진행이 가능한 형태로, 추후 여행시장 변화에 맞춘 빠른 대응이 가능하다는 게 회사 측 설명이다.

티웨이항공에 따르면 기내 화물 적재는 관계기관으로부터 인가받은 방염포와 결박줄을 사용, 화물을 좌석 위에 고정하는 형식으로 이뤄진다. 또 기내 화물의 점검 및 관리를 위해 객실 화물 안전관리자가 항공기에 함께 탑승, 주기적으로 탑재 화물의 이상 유무를 확인·관리한다.

티웨이항공은 베트남 호치민 노선을 시작으로 추후 시장 상황에 따라 주변국가로도 사업 영역을 확대한단 방침이다. 탑재되는 화물은 위험성이 없는 원단, 액세서리, 전자부품 등 원재료와 완제품 의류, 전자제품 등이다.

티웨이항공 관계자는 "처음으로 시작한 기내 화물 운송 사업을 위해 안전을 최우선으로 두고 운영 인력과 장비 등 철저한 준비를 해왔다"며 "다양한 사업모델을 통해 지속적으로 수익성 개선을 이뤄 나가겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr