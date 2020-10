"양쪽 귀 찔린 흔적 있다" '나는 자연인이다' 출연 심마니 의문사

"삼촌 죽음 석연치 않아" 유족 측 靑 청원

[아시아경제 임주형 기자] 지난달 강원도 춘천에서 숨진 채 발견된 한국심마니협회장의 유족 측이 타살 의혹을 제기하며 재수사를 촉구하고 나섰다.

8일 경찰과 소방당국 등에 따르면 한국심마니협회장 A(62) 씨는 지난달 26일 오전 9시47분께 춘천시 북산면 추곡리 한 야산에서 숨진 채 발견됐다.

당시 "A 씨와 연락이 되지 않는다"는 주민 신고를 접수한 뒤 출동한 경찰과 소방대원은 자택 인근 밭에서 쓰러진 채 숨져 있는 A 씨를 발견했다. 주변에는 쟁기 등 농기구가 놓여져 있던 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨가 심장질환을 앓고 있었다는 유족 측 진술 등을 토대로 심근경색으로 인한 사망 가능성을 높게 보고 수사 중이다.

그러나 유족 측은 A 씨의 시신에 '알 수 없는 물체로 찔린 흔적이 발견됐다'고 주장하며 자세한 수사를 요청하고 나섰다.

7일 청와대 국민청원 게시판에는 "MBN 방송 프로그램 '나는 자연인이다'에 출연한 제 삼촌의 죽음이 석연치 않습니다. 도와주세요"라는 제목의 청원글이 올라왔다.

자신을 A 씨의 조카라고 밝힌 청원인은 "한국심마니협회 회장인 삼촌 사망사고 소식을 듣고 처음에는 지병으로 돌아가신 줄 알았다"며 "그런데 염을 하는 도중 왼쪽, 오른쪽 귀 뒤쪽으로 알 수 없는 물체에 찔린 흔적이 발견됐다"라고 주장했다.

이어 "국과수에 부검을 의뢰했고, 외력에 의한 찔림이 의심돼 독극물 관련 검사도 진행하고 있다"고 덧붙였다.

청원인은 초기 경찰 수사가 부실했다고 주장하기도 했다. 그는 "실종신고 이후 가족들에게 연락이 오지 않는 점, 수색 당시와 발견 당시 내용을 정확하게 설명하지 않은 점, 유족에게 외상에 대해 알리지 않은 점이 수상하다"며 "의심되는 정황이 사실일 수는 없지만 합리적 의심이 발생할 경우 적극적으로 수사에 임해 주시길 간청한다"고 촉구했다.

한편 경찰은 유족 측 요청에 따라 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다. 경찰은 부검 결과에 따라 재수사 여부를 결정한다는 방침이다.

