황금연휴 시작…롯데아울렛, 할인·이벤트 진행

뉴발란스·휠라·여성패션 등 최대 80% 할인

할로윈 시즌 맞아 다양한 이벤트도 전개

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점이 9일부터 11일까지 황금 연휴 기간을 맞아 교외형 아웃렛에서 제품 최대 80% 할인 등 다양한 행사를 진행한다.

8일 롯데백화점에 따르면 황금 연휴는 공휴일과 주말이 이어져 최소 사흘 이상 휴일이 지속돼, 가족 단위 나들이 고객이 많고 유통업계의 매출 특수가 있는 시기다. 지난 8월 황금 연휴(8월14일~8월17일) 기간 롯데백화점 매출은 전년동기대비 16% 신장했다. 특히 교외형 아웃렛의 경우 25% 신장했다. 최근 추석 연휴(10월2일~10월4일)에도 전체 매출 4%, 교외형 아웃렛 매출은 58%나 고신장 했다.

이번주 황금 연휴 기간에도 많은 고객들의 아울웃렛 방문이 예상되는 만큼, 롯데아울렛은 방역에 만전을 기하고, 고객들이 즐길 수 있는 행사 및 이벤트를 다양하게 전개할 계획이다.

롯데 프리미엄아울렛 기흥점에서는 인기 스포츠 브랜드인 ‘뉴발란스’ 이월상품 초특가 행사를 진행한다. 뉴발란스 운동화를 2만 9000원, 3만9000원에 판매하며, 맨투맨 티셔츠도 4만9000원 균일가에 내놓는다. 또한 반려견 동반 고객이 많은 아웃렛의 특징을 고려해 간식, 팬시 잡화 등 반려견, 반려묘 관련 아이템을 판매하는 ‘보물을 찾아라’ 플리마켓도 연휴 3일간 진행할 예정이다.

이천점에서는 여성 패션 브랜드 듀엘, 쥬크, CC콜렉트가 참여하는 사계절 상품전을 진행한다. 코트, 롱패딩 등 이월 상품을 최대 80% 할인 판매한다. 대표 상품은 ‘듀엘’ 자켓 10만9000원, ‘쥬크’ 코트 7만9000원, ‘CC콜렉트’ 원피스 5만9000원이다.

또한, 스포츠 브랜드 ‘휠라’ 클리어런스 세일도 준비, 다운 재킷, 플리스, 티셔츠, 운동화 등을 최대 90% 할인 판매하며, 김장 시즌을 앞두고 리퍼브 용품 전문 매장인 ‘올랜드’에서는 김치냉장고를 정상가 대비 40~50% 할인 판매한다.

특히, 이번 연휴에는 다가오는 할로윈 시즌을 맞아 할로윈 콘셉트의 이벤트를 다양하게 준비했다.

프리미엄아울렛 파주점에서는 할로윈 포토존을 구성해 할로윈 코스튬 복장을 대여해주는 이벤트를 진행하고, 포토존에서 사진 촬영 후 소셜네트워크서비스(SNS)에 인증한 고객을 대상으로 감사품을 제공할 예정이다. 또한, 코스튬 복장으로 방문한 어린이들에게는 일별 한정 수량으로 ‘초콜릿이 담긴 호박 바구니’를 증정한다.

기흥점에서는 할로윈 포토존과 함께 매주 토요일 오후 2·4·6시에 할로윈 퍼레이드를 전개하고, 거리 버스킹, 어린이 캐릭터 인형극 등 시간 별로 특색 있는 이벤트를 진행한다.

