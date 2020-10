"프리미엄 풀 라인업."

브리지스톤골프가 뉴 투어B X(NEW TOUR B X) 시리즈(사진)을 출시했다. 아마추어골퍼들을 위해 관용성에 초점을 맞춘 모델이다. 카본과 비교해 타구음과 안정성이 월등한 '허니컴 스트링 크라운'부터 시선을 끈다. 벌집 구조의 금속 현을 조합한 신소재다. 헤드의 좌우 뒤틀림이 억제돼 비거리 손실을 줄이는 동시에 관용성은 최대치로 키웠다. '서스펜션 코어'는 반발력의 정점을 이끈다.

이동 가능한 무게 추와 어드저스터블 호젤까지 탑재했다. 라이각은 물론 페이스 앵글과 구질 등을 스윙 스타일에 맞춰 자유자재로 조절할 수 있다. 파워 슬릿과 파워 밀링 등 고타출 저스핀을 만들어내는 기술은 그대로다. 페어웨이우드와 유틸리티의 피팅 기술을 과감하게 생략했고, 아이언과 웨지는 같은 번호에서도 세부 구조를 달리하는 '그래비티 컨트롤 디자인'이 돋보인다.