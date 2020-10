[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 주병진이 62세 싱글남의 일상을 전했다.

7일 방송된 KBS2 '같이 삽시다'에서 주병진이 깜짝 출연했다.

방송에서 주병진은 드라이브가 취미라며 "젊었을 땐 새벽 3시에도 강릉 주변을 돌곤 했다. 지금도 공항 고속도로에 가끔 간다"고 말했다.

이에 박원숙은 "외로운가?"라고 물었고, 주병진은 "외로움이야 항상 달고 산다. 누군들 안 외롭겠나"라고 말했다.

주병진은 현재 세 마리의 반려견과 생활 중이다. 주병진은 "틈만 나면 아이들과 산행을 하는데 그때 서로 교감을 한다"며 반려견들과 함께한 일상을 전했다.

