'재사용 마스크'로 덜 쓰고 덜 버리기

[컬처&라이프부 최정화 기자] 이젠 일상 필수품이 된 마스크. 쓰레기산에 일조하고 있는 일회용 마스크 대신 빨아 쓰는 재사용 마스크로 덜 쓰고 덜 버리는 '제로웨이스트'에 동참하는 네티즌이 늘고 있다. 여기에 상시 얼굴을 감싸는 갑갑한 마스크가 좀 더 편안하다면? 더불어 스타일까지 갖춘다면 이는 거두절미하고 일석삼조다.

제 2의 피부 '아이돈케어'

마스크를 쓰고도 편안하게 숨을 쉬고 싶다면 아이돈케어 마스크를 추천한다. 주로 사용하는 얼굴 근육의 운동 패턴을 반영한 주름 디자인과 3차원 공기 순환 공간은 편안한 호흡은 물론 김서림까지 방지한다. 이너웨어 가공법과 에어쿠션을 활용해 이질감을 최소한 것도 큰 장점. 필터는 최대 10일까지 사용 가능하며, 커버는 세탁해 반영구적으로 사용할 수 있다. 아이돈케어 마스크는 K-디자인어워드에서 위너상을 수상하기도. 스킨베이지, 그레이, 제트블랙, 라이트그레이 등 4컬러, S, M, L 사이즈로 구성돼 있다. 아이돈케어는 취약계층에 마스크를 기부하는 등 지속적인 기부활동을 펼쳐 나가는 사회적 기업이다. 아이돈케어 마스크 '세컨드 스킨 2020', 'limited edition 2020'

운동할 땐 '언더아머'

운동할 땐 스포츠 전문 마스크를 착용하길 권장한다. 날이 선선해지면서 갑갑한 홈트에서 벗어나 탁 트인 야외 스포츠를 즐기려는 사람들이 늘고 있다. 언더아머 'UA 스포츠 마스크'는 땀은 빠르게 흡수하고, 공기 흐름을 최적화해 야외 스포츠를 즐기기에 적합한 스포츠 마스크이다. 블랙 1 컬러, 사이즈는 4컬러(SM/MD, MD/LG, LG/XL, XL/2XL). 야외 활동 시, 코로나19 안전수칙 준수는 필수! 언더아머 'UA 스포츠마스크'

뉴트럴룩의 완성 'ARDW'

뉴트럴룩으로 페이스 웨어를 완성하고 싶다면 ARDW 마스크를 눈여겨 보자. 동양인 피부톤과 데일리룩에 알맞은 자연스런 컬러들로 블렌딩한 ARDW 마스크는 메쉬/네오프렌 소재를 사용해 답답하지 않고, 여유로운 감성을 제안한다. 자외선까지 완벽 차단은 물론, V라인 핏을 연출해 쌩얼 패션으로 활용하기에 좋다. ARDW '숨쉬기 편한 시원한 마스크'

우리 가족 정기구독 마스크 'CLA'

콧잔등 위로 각 잡힌 봉제선이 부담스럽다면, 무봉제 클라(CLA) 마스크를 선택해 보자. 냉감 소재인 ASKIN 원사를 사용해 착용하는 동안 상쾌함이 유지되며, 탄성이 우수하다. 패밀리 사이즈로 구성도 다양하고, 정기구독 서비스도 진행하고 있다. 세탁 시에는 클렌징솝 등으로 가볍게 손세탁하면 된다. 클라(CLA) '항균 필터 패션 마스크'

