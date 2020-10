웰바이오텍, 금영이엔지 지분 인수 연기

[아시아경제 장효원 기자] 웰바이오텍 웰바이오텍 010600 | 코스피 증권정보 현재가 2,275 전일대비 10 등락률 -0.44% 거래량 185,661 전일가 2,285 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 웰바이오텍, 고성장세 클린룸 사업 진출…"클린룸 공조기업 금영이엔지 인수"웰바이오텍, 열영상 카메라 생산기업 트루윈과 코로나19 관련 사업 업무 협약웰바이오텍, 사우디에 코로나19 진단키트 4만명분 특별기로 수출 close 은 지난 8월25일 금영이엔지 지분 100%를 350억원에 인수하기로 한 계약의 잔금 납입일을 올해 11월6일에서 내년 1월14일로 정정한다고 7일 공시했다. 이에 따라 중도금 175억원의 지급일도 이날에서 오는 12월15일로 변경됐다.

금영이엔지는 크린룸기계 제조업, 기계설비 공사업 등을 영위하는 회사다. 지난해 기준 매출액 502억원, 순이익 37억원을 기록했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr