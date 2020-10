[아시아경제 임혜선 기자] SK바이오랜드는 이근식 대표가 일신상의 이유로 사임함에 따라 이희준 씨를 대표이사로 신규 선임했다고 6일 공시했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr