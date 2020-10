파수, 화면 보안 솔루션 GS인증 1등급 획득

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,920 전일대비 160 등락률 +2.06% 거래량 649,939 전일가 7,760 2020.10.06 13:11 장중(20분지연) 관련기사 파수, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 13.03% ↑파수, 줌 화상회의 기능 탑재한 협업 솔루션 공개파수, 금융보안원에 개인정보 비식별화 솔루션 공급 close 는 화면 보안 솔루션인 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,920 전일대비 160 등락률 +2.06% 거래량 649,939 전일가 7,760 2020.10.06 13:11 장중(20분지연) 관련기사 파수, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 13.03% ↑파수, 줌 화상회의 기능 탑재한 협업 솔루션 공개파수, 금융보안원에 개인정보 비식별화 솔루션 공급 close 스마트 스크린(FSS) v5.0이 GS 인증 1등급을 획득했다고 6일 밝혔다.

GS인증은 국제 표준에 따라 소프트웨어의 기능 적합성, 성능 효율성, 사용성, 보안성과 같은 품질을 평가하고 인증하는 제도다. 인증을 획득한 제품은 공공기관 사업 발주 시 우선 구매 대상으로 지정된다.

파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,920 전일대비 160 등락률 +2.06% 거래량 649,939 전일가 7,760 2020.10.06 13:11 장중(20분지연) 관련기사 파수, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 13.03% ↑파수, 줌 화상회의 기능 탑재한 협업 솔루션 공개파수, 금융보안원에 개인정보 비식별화 솔루션 공급 close 스마트 스크린은 프린트 스크린 키, 캡처 프로그램, 원격제어 등을 통한 중요 정보 유출을 원천적으로 차단한다. 스마트폰 촬영으로 인한 정보 유출 시에도 출처를 정확하게 파악할 수 있다. 사용자 및 부서 정보, 문서 등급, 접속 IP 주소, 시간 등의 정보가 포함된 스크린 내 워터마크를 제공한다. 사용자와 부서별 화면 캡처 시도 내역을 제공해 임직원의 보안에 대한 경각심을 높일 수 있다.

파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,920 전일대비 160 등락률 +2.06% 거래량 649,939 전일가 7,760 2020.10.06 13:11 장중(20분지연) 관련기사 파수, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 13.03% ↑파수, 줌 화상회의 기능 탑재한 협업 솔루션 공개파수, 금융보안원에 개인정보 비식별화 솔루션 공급 close 스마트 스크린은 최근 사용이 빠르게 증가하는 신 엣지 브라우저와 크로미엄(Chromium) 기반의 주요 브라우저에서 화면 캡처를 제어할 수 있는 기능을 추가적으로 지원한다. URL별로 화면 보안 권한 설정 및 제어가 가능하다. 해당 URL에 사용자가 접속하면 부여된 권한에 따라 보안을 적용한다.

조규곤 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,920 전일대비 160 등락률 +2.06% 거래량 649,939 전일가 7,760 2020.10.06 13:11 장중(20분지연) 관련기사 파수, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 13.03% ↑파수, 줌 화상회의 기능 탑재한 협업 솔루션 공개파수, 금융보안원에 개인정보 비식별화 솔루션 공급 close 대표는 “최근 재택근무가 활성화되면서, 가장 쉽게 유출될 수 있는 화면 상의 정보들을 보호하기 위한 솔루션 도입이 적극적으로 이루어지고 있다”고 말했다. 아울러 “ 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,920 전일대비 160 등락률 +2.06% 거래량 649,939 전일가 7,760 2020.10.06 13:11 장중(20분지연) 관련기사 파수, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 13.03% ↑파수, 줌 화상회의 기능 탑재한 협업 솔루션 공개파수, 금융보안원에 개인정보 비식별화 솔루션 공급 close 제품을 통해 어떠한 업무 환경에서도 기업의 중요 정보 및 고객 개인정보들을 안전하게 보호하고 관리할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr