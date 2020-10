【증권가추천】 이 시점 아니면 절대 못잡는 '5G 관련주'

▶지금 못사면 바보 되는 '5G 관련주' ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

본격적인 5G 혁명이 시작됐다. 삼성전자가 세계 1위 이동통신기업 버라이즌에 8조원 규모 네트워크 장비를 공급하는 계약이 체결 됐다. 이로 인해 국내 5G산업은 장비 시장에 있어 한발짝 더 앞서게 될 수 있는 계기를 마련하였다.

이에 따른 수혜 역시 지금과 비교할 수 없을 정도로 커질 것으로 전망된다. 금번에 공급하는 장비의 품질이 확인되고 이에 동반해 전세계의 통신사들이 삼성전자의 5G 장비를 찾게 된다면 가치는 기하급수적으로 커질 것이다.

▶내일 급상승 예측되는 '5G 관련주' 특급 정보 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

데이드투자그룹의 김재윤 전문가는 "현재 5G 시장은 아직 도입기에 불과하다 본격적인 투자가 시작되면서 관련주들의 성장이 두드러지게 나타날 것으로 보인다. 특히, 최대 시장인 미국, 중국, 일본에서 연이은 잭팟이 터진다면 관련주들의 수익률은 기대 이상일 것이다."라고 전망했다.

이어 김 전문가는 "역지 중요한 것은 옥석을 고르는 일이다. 에이스테크의 경우 51.81% 상승했고, 오이솔루션도 100% 이상 올랐다. 이들 종목에 대해 적시 적소에 투자하는 것이 중요한데, 전문가의 도움을 통한다면 더욱 쉽게 원하는 수익을 얻을 것이다."라며 전문가 조력의 필요성을 역설했다.

한편, 데이드투자그룹에서 독점 배포 중인 수익률 100% 기대 5G 종목들은 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

▶데이드투자그룹 독점 배포 급상승 5G 관련주 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

▶데이드투자그룹이 수익을 '끝까지' 살펴드립니다...'네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 156 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 21,822,647 전일가 156 2020.10.06 13:10 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (7일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選【전문가추천】 월요일 (28일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 【전문가추천】 니콜라는 '사기', 진짜는 '한국'에 있다 close , 인베니아 인베니아 079950 | 코스닥 증권정보 현재가 3,085 전일대비 50 등락률 +1.65% 거래량 6,746,795 전일가 3,035 2020.10.06 13:10 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (7일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選인베니아, 플라즈마 처리장치 관련 특허권 취득인베니아, 플라즈마 처리 안테나 장치 특허 취득 close , 아주IB투자 아주IB투자 027360 | 코스닥 증권정보 현재가 2,390 전일대비 35 등락률 +1.49% 거래량 17,074,512 전일가 2,355 2020.10.06 13:10 장중(20분지연) 관련기사 아주IB투자, 외국인 9만 7000주 순매도… 주가 -1.68%아주IB투자, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.16%【전문가추천】 내일 (6일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close , W홀딩컴퍼니 W홀딩컴퍼니 052300 | 코스닥 증권정보 현재가 344 전일대비 16 등락률 -4.44% 거래량 7,378,250 전일가 360 2020.10.06 13:10 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (15일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選엔터업계 큰 손 원영식 회장 일가, 아이오케이 매각으로 300억대 현금화 이제는 조 단위로 움직입니다! 억 단위로는 안됩니다! close , 제이씨현시스템 제이씨현시스템 033320 | 코스닥 증권정보 현재가 9,060 전일대비 750 등락률 -7.65% 거래량 4,436,678 전일가 9,810 2020.10.06 13:10 장중(20분지연) 관련기사 제이씨현시스템, 주가 9110원 (-7.14%)… 게시판 '북적'제이씨현시스템, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 4.63% ↑제이씨현시스템, 주가 7700원 (2.67%)… 게시판 '북적' close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.