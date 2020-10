한국타이어, 글로벌 J2A 어워드에서 '우수' 평가 획득

[아시아경제 우수연 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 32,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,900 2020.10.06 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일한국타이어앤테크놀로지, 타이어 테마 상승세에 15.17% ↑한국타이어앤테크놀로지, 2분기 영업익 702억...전년比 34%↓ close (이하 한국타이어)가 글로벌 타이어 업계 최고 권위의 시상식 '저니 투 오토메이션 어워드'에서 우수 평가를 획득했다고 6일 밝혔다.

'저니 투 오토메이션(J2A) 어워드'는 유럽 고무 저널 주관의 시상식으로 타이어 기업들의 자동화 및 디지털 전환 노력을 공인하는 데 목적을 두고 있다. 이번 시상에서 우수 평가를 받은 아시아 기업은 한국타이어가 유일하다.

한국타이어는 이번 어워드의 타이어 제조-생산자 부문에서 인공지능(AI)을 활용한 타이어 컴파운드 물성 예측 모델 VCD(Virtual Compound Design) 시스템으로 우수한 평가를 받았다.

VCD 시스템은 사전에 축적된 데이터를 인공지능 기술로 분석해 컴파운드의 특성을 예측, 실제 테스트를 진행하지 않고도 최적의 컴파운드 조합법을 만드는 기술이다. 특히 짧게는 6개월에서 길게는 3년까지 소요되던 컴파운드 개발 기간을 최대 50% 가량 단축할 수 있을 것으로 기대된다.

지난 2015년부터 해당 시스템을 개발하기 시작한 한국타이어는 지난해 카이스트(KAIST)와 미래기술 연구 협약을 맺고 공동 연구를 진행 중이다. 또한 막대한 양의 데이터를 저장하고 분석하기 위해 아마존 웹 서비스(AWS)의 클라우드 플랫폼을 도입하기도 했다. 이를 통해 VCD 시스템은 데이터 분석의 정확도가 95% 이상으로 높아졌다.

그밖에도 한국타이어는 4차 산업혁명의 핵심동력인 디지털 전환을 선도하기 위해 다양한 노력을 이어가고 있다. 지난해 4월에는 KAIST와 미래기술 공동 연구를 위한 '디지털 미래혁신 센터' 건립 협약을 맺었으며, 인공지능 기술과 디지털 센서를 접목한 자동화 검수 시스템 도입, 인공지능과 사물인터넷 기술을 활용한 설비 이상 탐지 예측 시스템 'CMS+'를 개발하는 등 스마트 팩토리 구축에 박차를 가하고 있다.

