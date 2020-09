[아시아경제 박종일 기자] 노원구자원봉사센터(센터장 유봉상)와 노원 병원연합의료진이 추석을 맞아 ‘건강하세효(孝) 키트 나눔 데이’를 추진했다.

노원구 병합 연합의료진은 매년 노원구청 대강당에서 진행하던 ‘노원구 병원 연합진료 봉사’를 진행해왔다. 올해는 코로나19 상황으로 추진이 어려워지자 노원구자원봉사센터와 힘을 합쳐 관내 의료 소외계층 어르신들에게 건강키트를 제공으로 대신하기로 했다.

노원을지대병원, 인제대 상계백병원, 노원자생한방병원, 방병원 4곳에서 한방파스, 손소독제, KF마스크 등을 기부했다. 노원구자원봉사센터에서 의료용품(마데카솔, 밴드, 롤러 마사지기)과 생필품(라면, 고추장, 김)등을 추가로 구매하고 자원봉사자캠프장 및 활동가들이 참여해 키트 200개를 제작했다.

제작된 물품은 의료 소외계층 어르신 가정에 비대면 문고리로 전달한다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr