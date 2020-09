靑 "北에 알아보려 발표 늦췄다는 언론보도 전혀 사실 아니다"

강민석 청와대 대변인 "북한에 먼저 알아보자는 언급 있었다는 보도, 명백한 오보"

[아시아경제 류정민 기자] 강민석 청와대 대변인은 30일 "23일 새벽, 청와대 관계장관회의에서의 ‘북한에 먼저 알아보자’라는 판단이 ‘피살 발표’를 37시간 늦췄다는 일부 언론의 보도는 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.

특히 강 대변인은 "당시 관계장관회의는 단편적인 첩보들을 공유하여 신빙성을 확인하는 과정이었다"면서 "‘북한에 먼저 알아보자’는 언급이 있었다는 보도는 명백한 오보"라고 강조했다.

강 대변인은 "또 다른 언론의 “北 통지문 거짓말...정부는 그날 '40분 진실' 알고 있었다”는 보도도 마찬가지"라면서 "우리 군이 획득한 첩보 사항에 ‘사살’, ‘사격’ 등의 용어는 없었다"고 설명했다.

강 대변인은 "총격했을 정황, 불태운 정황 등이 보였을 뿐이다. 이 또한 단편적인 여러 첩보들을 종합분석해 상당한 시간이 지난 뒤 재구성한 내용"이라고 덧붙였다.

강 대변인은 "그런데도 일부 보도는 마치 군이 CCTV로 들여다보듯이 실시간 파악을 하고 있었는데도 정부가 대응하지 않은 것처럼 사실을 왜곡하고 있다"면서 "이에 대해서는 국방부도 법적 대응을 검토 중임을 밝혔다"고 말했다.

