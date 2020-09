[아시아경제 이민우 기자] 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 39,500 전일대비 150 등락률 +0.38% 거래량 140,910 전일가 39,350 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 두산솔루스, 최근 5일 기관 1만 2864주 순매도... 주가 4만 4450원(+0.45%)구조조정 거의 끝났다…불확실성 걷히는 두산KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체 close 는 계열사 두산에너지솔루션에 137억원 규모의 채무보증을 결정했다고 29일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr