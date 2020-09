[아시아경제 이민우 기자] 네패스 네패스 033640 | 코스닥 증권정보 현재가 31,400 전일대비 300 등락률 -0.95% 거래량 491,695 전일가 31,700 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제네패스, 반도체 재료/부품 테마 상승세에 2.27% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 는 3억2000만원 상당의 상한전환우선주 3만주를 장외 취득하기로 결정했다고 29일 공시했다.

회사측은 "상환전환우선주 상환 결정에 따라 자기주식 취득 후 소각할 예정"이라며 "배당 가능이익을 재원으로 취득한 자기주식 소각으로 자본금 감소는 없다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr