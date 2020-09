코바코, 올해 하반기 신입공채 10명 뽑는다

[아시아경제 황준호 기자] 한국방송광고진흥공사(코바코)는 올 하반기 신입사원 10명을 뽑는다.

채용 분야와 인원은 마케팅·조사 3명, 일반행정(경영) 3명, ICT사업수행·빅데이터분석 3명, 안전보건관리 1명 등 총 10명 규모다. 합격자 중 일반행정(경영) 1명(광주지사-전북지소)을 제외한 9명은 본사에서 근무하게 된다.

블라인드 채용 도입 6년차인 코바코는 올해도 성별·출신지역·연령 제한 없이 오직 직무능력 중심으로만 지원자를 평가해 채용한다.

다만 안전보건관리 분야는 산업안전기사 자격증 소지자만 지원할 수 있다. 그 외 분야인 마케팅·조사, 일반행정(경영), ICT사업수행·빅데이터분석 분야는 별도의 자격요건 제한이 없다. 아울러 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족을 우대하며 사회적 약자에 대한 배려를 확대하고, 지역인재도 우대하는 등 사회형평적 채용에도 힘쓸 예정이다.

입사지원서는 29일부터 다음달 12일까지 접수하며 서류전형 합격자는 10월 말 발표한다. 채용절차는 ▲서류전형 ▲필기시험 ▲면접전형(1·2차)으로 진행되며, 최종 합격자는 12월 말 입사하게 된다.

코바코는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 확진자 및 증상이 확인된 접촉자, 격리대상자는 시험장 출입을 막을 예정이다. 필기시험·면접전형의 경우시험장 입구에서 발열 및 호흡기 증상을 체크하는 등 철저한 방역 속에서 진행할 계획이다.

