대북 강경발언, 민주당과 선긋기…정의당이 달라졌다

대북 강경발언, 추경안 반대토론 등 민주당과 선긋기 나서

전문가 "새 지도부 과제는 수준 높은 차별화"

[아시아경제 전진영 기자] 당대표 선거 결선투표를 앞두고 정의당 새 지도부는 노회찬·심상정 이후의 새 체제를 꾸리고 활로를 모색해야하는 과제를 안게 됐다. 특히 민주당과의 노선 차별화에 방점을 찍는 모양새다.

조국 전 법무부 장관 등 20대 국회 일부 정국에서 민주당과 뜻을 함께 해왔던 정의당은 21대 국회부터 달라지고 있다. 이른바 ‘민주당 2중대’의 꼬리표에서 탈피하고 진보정당만의 노선 차별화의 주력하는 모습이다. 당대표 결선에 오른 김종철·배진교 후보 모두 출마의 변에서 민주당과의 결별을 언급했다.

이런 지점에서 연이은 대북 강경발언은 주목할 부분이다. 심상정 정의당 대표는 28일 상무위원회의에서 북한의 우리 공무원 피격 사건을 두고 “이번 사건은 북한이 저지른 비인도적인 민간인 살인”이라며 비판 수위를 높였다. 심 대표는 그러면서 민주당을 향해 “여권 일각에서 우리 국민 생명보다 남북관계를 우선으로 두는 시각은 교정돼야 한다”며 대북 규탄 결의안 합의를 촉구했다.

나아가 김종대 정의당 한반도평화본부 본부장은 “합동참모본부가 상황을 기민하게 파악했다면 군 대응 원칙에 따라 우리 주민을 사살하고 불에 태운 그 함정을 격파했어야 했다"고 하며 강경발언을 내놓기도 했다.

일각에서는 이 같은 발언을 노선 차별화의 일환으로 분석하는 시각이 나온다. 사실관계가 가려지지 않고 혼재한 상황인만큼 국민의 정서를 맞추되, 진영논리로 대응하지 않는 모습을 보여주고 있다는 것이다. 박상병 정치평론가는 29일 아시아경제와의 통화에서 “민주당과 결별한다고 해서 보수야당의 정략적 발언이나 정쟁 행보로 가면 안 된다"며 "이번 발언은 진영논리가 아니라 사실에 기초하면서 동시에 국민 정서를 고려하는 차별화 전략을 보여준 것"이라고 분석했다.

그러면서 “앞으로 정의당의 새 과제는 수준 높은 차별화가 될 것”이라고 봤다. 그는 “진보를 표방했던 민주당이 놓치고 있는 진보 의제에 목소리를 내고 이를 선점할 때 ‘포스트 심상정’ 체제 진보정당 위상을 정립할 수 있다”고 설명했다.

앞서 류호정·장혜영 의원은 고(故) 박원순 조문 거부, 차별금지법 발의 등으로 젠더 문제에 민감한 ‘2030 젊은 진보’의 표심을 끌어당겼다. 류 의원은 본회의에 원피스를 입고 참석하면서 탈권위 행보를 보여줬다. 2030 공략에 이어 민주당을 향한 쓴 소리도 이어졌다. 기획재정위원회 소속 장 의원은 지난 22일 4차 추가경정예산안(추경안) 반대토론에 나서 “선별이냐 보편이냐 불필요한 논란을 반복했다"며 "1차 추경부터 3개월 뒤 아무런 교훈도 얻지 못했다”고 소신발언을 했다.

이를 이어가는 것은 새 지도부의 중요한 역할이 될 전망이다. 다만 진보정당 의제와 정체성을 놓고 벌어지는 당내 갈등은 변수다. ‘노동’과 ‘젠더’ 이슈를 두고 반발하는 일이 종종 발생하기 때문이다. 정의당 시당위원장 후보는 출마 공약에 ‘급진 페미니즘과 결별’을 공약으로 내걸고, 뒤에 해당 이슈로 발언을 이어온 류·장 의원 사진을 사용하면서 논란이 되기도 했다. 노동의 가치를 중요하게 여겼던 진보정당 1세대 지지자들과 현재 청년 진보로 젠더이슈를 중요하게 여기는 젊은 지지자들을 둘 다 끌어안을 수 있는 리더십이 요구된다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr