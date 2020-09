[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 전국 고등학교를 상대로 '3학년생 금융교육' 신청을 받는다고 29일 밝혔다.

금감원은 학생들이 사회생활을 할 때 필요한 금융 역량을 키울 수 있도록 범금융권과 함께 교육 프로그램을 운영하고 있다. 금감원은 2시간 분량의 표준 강의안을 활용해 신용관리, 금융사기 예방, 재무관리 등을 교육한다.

신청 기간은 다음 달 1∼31일이다. 금감원 금융교육센터 홈페이지(http://www.fss.or.kr/edu)에서 신청하면 된다.

11월 중 교육을 진행할 기관(금융회사 등)을 확정하고 대학수학능력시험일(12월 3일) 이후 교육이 진행된다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 화상회의 프로그램을 활용한 비대면 교육 방식이 활용된다.

