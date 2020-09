유한킴벌리, '디펜드 안심플러스 언더웨어 장시간용' 제품 출시

요실금 사용자 편의성 위해 속옷처럼 얇은 제품부터 장시간용까지 세분화

[아시아경제 김철현 기자] 유한킴벌리는 '디펜드 안심플러스 언더웨어' 장시간용 제품을 신규 출시했다고 29일 밝혔다. 국내 요실금 언더웨어 시장은 사용자에 따라 '액티브용'과 '세미액티브용'으로 세분화돼 있다. 활동이 자유로운 이들은 '액티브용' 언더웨어를, 가족이나 간병인 등의 도움을 받으면 일상 생활이 가능한 이들은 '세미액티브용' 언더웨어를 사용하고 있다. 디펜드 안심플러스 언더웨어는 지난 2017년 '세미액티브용'으로 첫 선을 보였으며, 지난해 기준으로 자사 요실금 언더웨어 판매의 약 25%를 차지할 정도로 대중화되고 있다.

이번에 출시된 장시간용 제품은 대형과 특대형 2종으로 구성돼 있으며, 흡수량이 1000㎖에 달해 오랜 시간 사용할 수 있는 제품이다. 장시간 외출하거나 가족간병인이 자리를 비우게 될 때, 양이 많을 때 등 다양한 상황에서 유용하게 사용할 수 있고 신축성 있는 허리밴드로 혼자서 착용하기도 편하다.

