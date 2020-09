롭스, 비건뷰티 상품 구색 늘리고…10월 할인행사

비건뷰티 상품 9월 기준 전년비 43% ↑

[아시아경제 차민영 기자] 롯데의 헬스앤뷰티스토어(H&B)스토어 롭스는 비건 뷰티 시장 확대에 나섰다고 29일 밝혔다.

최근 동물 보호는 물론 필(必)환경, 착한 소비 등을 중요하게 생각하는 MZ세대를 중심으로 동물 실험이나 동물성 원료 사용 여부를 꼼꼼히 확인하는 소비자들이 늘어나고 있다.

수요를 반영해 상품 수도 늘렸다. 롭스의 비건 브랜드 상품수는 9월 기준 전년 대비 43% 늘었다. ‘베리썸’, ‘캐트리스’ 같은 기초 화장품에 집중된 비건 뷰티 시장에서 드문 색조 제품도 있다.

롭스는 다음달부터 매월 다양한 카테고리의 비건 제품들을 소개하고 최대 50% 할인 판매하는 행사를 진행한다. 10월 한 달 동안은 ‘바루랩 블랙 클레이 마스크’를 35% 할인된 3900원에, ‘보나쥬르 그린티 워터밤 토너’를 50% 할인된 1만 2000원에, ‘베리썸 리얼미 아이팔레트’를 20% 할인된 1만4400원에, ‘캐트리스 HD 파운데이션’을 19% 할인된 1만 1000원에 판매한다.

이진아 롭스 상품팀장은 “클린뷰티가 트렌드로 떠오르면서 최근 비건 제품에 대한 문의가 많아지고 있다”며, “앞으로도 착한 성분의 화장품과 윤리적 가치를 추구하는 브랜드들을 다양하게 선보일 예정”이라고 전했다.

이번 행사에 대한 자세한 행사 내용은 롯데온 어플리케이션과 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr