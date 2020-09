하고, 추석 집콕족 겨냥 할인 이벤트

금액 제한 없이 최대 18% 할인

[아시아경제 조유진 기자] 하고엘앤에프(대표 홍정우)가 운영 중인 펀딩·큐레이션 플랫폼 하고가 추석 연휴 집콕족을 위해 30일부터 내달 4일까지 금액 제한 없이 사용 가능한 ‘18% 할인쿠폰’을 제공한다. 내달 5일까지 진행하는 ‘하고 신춘문예’ 이벤트에서는 최대 30만원 적립금도 지급한다.

할인 쿠폰을 통해 대표 디자이너 브랜드인 아보네, 하고백, 어몽, 로켓런치를 비롯한 다수의 브랜드 상품 구매가 가능하다. 28만 9000원인 '로켓런치 오버핏 체크 재킷'을 추석 연휴 동안 하고 단독으로 60% 할인해 11만5600원에 판매하며 18% 할인쿠폰 적용시 정상가에서 67% 할인된 9만4792원에 구입할 수 있다.

하고 신춘문예 이벤트에서는 하고를 좋아하는 이유에 대해 센스 있는 답변을 해준 5명의 고객을 추첨해 최대 30만원의 쇼핑 지원금을 지급한다. 1등 금상(1명)에게 하고에서 쇼핑할 수 있는 30만원 적립금을, 2등 은상(2명)은 15만원, 3등(2명)은 5만원씩 각각 지급한다. 당첨자 발표는 내달 7일 하고 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.

하고 관계자는 “연휴 기간 동안 집콕을 선택한 고객들에게 즐거운 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 두 가지 이벤트를 준비했다”며 “할인쿠폰과 쇼핑 지원금을 모두 챙긴다면 올 가을겨울 시즌 쇼핑을 합리적으로 할 수 있는 절호의 기회가 될 것”이라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr