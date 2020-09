[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 제1차관이 28일 제임스 최 주한호주대사와 면담을 갖고 한-호주 양국관계 및 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 지역 정세 등에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

양측은 한-호주관계가 다양한 분야에 걸쳐 발전해 오고 있다는 데 인식을 같이하고 특히 코로나19 이후 협력 분야로 수소 활용·공급을 비롯한 친환경 경제 분야에서도 협력이 심화돼 가기를 희망했다.

최 차관은 양국이 긴밀한 공조 하에 코로나19에 대응해 나가는 가운데 두 나라 간 백신공급체계 참여, 민간 기업 간 백신 공동개발 사업 등 협력이 결실을 맺기를 기대한다고 밝혔다.

앞으로 양측은 전통적 우방국인 두 나라가 한반도를 포함한 역내 정세와 여러 양자 현안에 대해 활발히 소통하자는 데 의견을 같이 했다.

