[아시아경제 조성필 기자] 신한지주는 자회사인 신한은행에 대해 3000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 28일 공시했다.

회사 측은 "기타기본자본 확충을 통해 국제결재은행(BIS)자기자본비율을 제고하기 위한 목적"이라며 "이사회 결의에 따른 발행한도로 향후 실제 발행과정에서 시장상황에 따라 변동 가능하다"고 설명했다.

