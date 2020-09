무협, '중동시장 진출 마케팅 사례' 웨비나 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 한국무역협회는 '현지로부터 듣는 생생한 중동시장 진출 마케팅 사례' 웨비나를 개최했다고 29일 밝혔다. 유튜브를 통해 송출된 세미나는 무역협회 공식 유튜브 계정에서 언제든지 다시 볼 수 있다.

이날 웨비나에서는 무역협회 김기현 UAE지역본부장이 중동시장 동향에 대해 설명한 데 이어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트로 알려진 바이오 기업 씨젠의 박지훈 두바이법인장과 스마트팜 스타트업인 엔씽 아부다비지사의 송하린 팀장이 각각 자사의 중동시장 마케팅 사례에 대해 소개했다. 마지막으로는 MEA(Middle East and Africa) 로펌의 김현종 변호사가 중동 마케팅 및 거래선 발굴 시 유의사항에 대해 안내하는 등 현지에서 활동하고 있는 연사들이 나서 생생한 정보를 전달했다.

박지훈 씨젠 두바이법인장은 “중동의 의료분야 고객들은 보수적인 성향이 있어 무엇이든 쉽게 결정하지 않는데다 한 번 결정한 것은 잘 바꾸지도 않는다”면서 “기존 레퍼런스가 중요한 만큼 의료 매거진, 임상학회, 박람회 등을 통해 현지 주요 오피니언 리더들을 발굴하는 것이 핵심”이라고 말했다.

송하린 엔씽 팀장은 “아랍에미리트(UAE) 및 한국에서 개최된 여러 행사에서 적극적으로 홍보하고 현지 미디어를 활용한 덕분에 스타트업임에도 불구하고 현지 시장에서 높은 관심을 받았다”면서 “특히 현지 대형 농장들과의 관계를 형성하고 시장 정보를 확보하는 데에 주력했다”며 성공비결을 언급했다.

