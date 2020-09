이재홍 "청년취업 도움 프로그램"…'산업현장' 탐방

취업준비생 대상 실시

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업기술정보진흥원은 공공기관 취업준비생을 대상으로 '공공기관 산업현장 탐방 프로그램'을 실시했다고 28일 밝혔다.

이날 산업현장 탐방 프로그램은 대전 기정원 본원에서 열렸다. 기정원은 공공기관으로서 '일자리 창출'을 실천하는 차원에서 취업 노하우를 제공하기 위해 프로그램을 마련했다.

이번 프로그램은 기정원 및 공공기관 소개, 취업 토크 콘서트, 선후배간 일대일 취업 상담 등으로 구성됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 제한된 인원이 참석한 만큼 프로그램 전 과정을 영상으로 촬영했다.

기정원은 프로그램이 끝난 이후에도 참석 인원 외 취업준비생들이 비대면으로 프로그램을 경험하고 취업 정보를 습득할 수 있도록 제공했다.

이재홍 원장은 "앞으로도 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 보건당국의 방역 지침을 준수하는 수준 하에서 취업에 어려움을 겪고 있는 청년들에게 도움이 될 수 있는 프로그램을 지속적으로 개발할 계획"이라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr