삼성 계열사 11곳, 협력사 5530곳과 공정거래 협약

협력사 경쟁력 확보·지속가능한 상생협력 생태계 구축 활동 실시

[아시아경제 이기민 기자] '상생 경영'을 펼치고 있는 삼성그룹의 11개 계열사가 1·2·3차 협력회사 5330곳과 공정거래 협약을 체결했다.

삼성은 28일 경기도 수원시에 위치한 삼성 디지털시티'에서 '삼성·협력회사, 공정거래 협약식'을 개최했다. 이번에 공정거래 협약을 체결한 삼성 계열사는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 600 등락률 +1.04% 거래량 9,592,863 전일가 57,900 2020.09.28 14:41 장중(20분지연) 관련기사 공정위원장, 삼성에 "2차이하 협력사까지 상생" 당부반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선삼성전자, 최근 5일 개인 851만 9159주 순매수... 주가 5만 8600원(+1.21%) close , 삼성디스플레이, 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 3,500 등락률 +2.58% 거래량 267,139 전일가 135,500 2020.09.28 14:41 장중(20분지연) 관련기사 공정위원장, 삼성에 "2차이하 협력사까지 상생" 당부[클릭 e종목] "삼성전기, 3Q 초과성장 가능"코스피, 외인·기관 순매수에 5일 만에 2400선 회복 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 423,000 전일대비 11,000 등락률 +2.67% 거래량 180,236 전일가 412,000 2020.09.28 14:41 장중(20분지연) 관련기사 공정위원장, 삼성에 "2차이하 협력사까지 상생" 당부테슬라, 작년 한국 방문해 배터리 소재 기업 만났다개인·기관 매수세에 코스피 상승세 유지 close , 삼성SDS, 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 2,500 등락률 +2.44% 거래량 155,316 전일가 102,500 2020.09.28 14:41 장중(20분지연) 관련기사 공정위원장, 삼성에 "2차이하 협력사까지 상생" 당부코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세 close (건설·패션), 삼성중공업, 삼성엔지니어링, 제일기획, 호텔신라, 세메스 등 11곳이다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따른 사회적 거리두기 지침으로 참석자 수를 제한해 조성욱 공정거래위원장, 김기남 삼성전자 부회장, 최윤호 삼성전자 사장, 이동훈 삼성디스플레이 사장, 경계현 삼성전기 사장과 삼성전자 협력회사 협의회 회장을 맡고 있는 김영재 대덕전자 대표이사 등 20여 명이 참석했다.

삼성은 이번 협약을 통해 공정거래 문화 정착과 동반성장 활동이 3차 협력회사로까지 확대되는 토대를 마련했다. 또한 코로나19 여파 등으로 불확실한 경영 환경 아래 삼성과 협력회사는 함께 노력해 경쟁력을 제고하고 상생하는 산업 생태계를 조성해 나갈 계획이다.

삼성은 2011년부터 삼성과 1차 협력회사의 협약과 1차·2차 협력회사 간 협약을 맺어왔다. 2018년부터는 2차·3차 협력회사 간 협약까지 범위를 확대하고 있다.

◆삼성전자, 협력사 경쟁력 강화 활동도 '초격차'…자금·기술·인력 3대 분야 지원

삼성전자는 2004년 국내 기업 최초로 협력회사 전담 조직을 신설해 협력회사 대상 경영환경 개선과 경쟁력을 강화할 수 있는 상생협력 활동을 시작했다. 삼성전자는 협력회사를 대상으로 경쟁력을 제고할 수 있도록 ▲자금지원 ▲기술·제조혁신 ▲인력양성 등 3대 분야를 중점적으로 지원하고 있다.

우선 삼성전자는 2005년부터 중소·중견 협력회사에 물품 대금을 전액 현금으로 지급하고 있다. 2017년부터는 1차 협력회사가 2차 협력회사에 물품대금을 30일 이내에 현금으로 지급할 수 있도록 5000억원 규모의 물대지원펀드를 조성해 무이자 대출을 지원하고 있다.

협력회사 경영 안정화와 관련해 2010년부터는 1조원 규모의 상생펀드를 조성, 협력회사의 설비 투자·기술 개발 등 필요 자금을 저금리로 지원하고 있다. 2018년에는 1·2차 협력회사 중심으로 운영해 온 자금지원 프로그램을 3차 협력회사로 확대해 3차 협력회사 전용 펀드(상생펀드와 물대지원펀드)도 추가로 조성해 운용하고 있다.

협력회사의 미래 성장 동력 발굴을 위해 2009년부터 국내 대학·연구기관이 보유한 우수 기술을 소개하는 '우수기술 설명회'를 개최하고 있다. 2015년부터는 삼성전자가 보유 특허 2만7000건도 무상으로 개방해 협력회사 뿐만 아니라 미거래 중소·벤처기업들도 무상 특허 양도를 통해 언제든지 사업화나 기술 개발에 활용할 수 있도록 했다. 경영관리, 제조, 개발, 품질 등 해당 전문분야에서 20년 이상의 노하우를 가진 삼성전자 임직원 100여 명을 협력회사 제조현장에 투입, 협력회사의 취약 분야에 대해 맞춤형 경영 자문과 기술 지도도 제공하고 있다.

삼성전자는 금전과 기술지원 뿐만 아니라 협력사의 인재육성에도 적극적인 지원활동을 벌이고 있다. 2013년 협력회사의 교육을 전담하는 '상생협력아카데미 교육센터'를 설치해 운영중이다. 협력회사 임직원 역량 강화를 위해 총 500여 개의 온·오프라인 교육 과정을 개설하고 삼성전자 임직원에게 제공되는 수준의 교육체계와 콘텐츠를 협력회사 임직원에게도 무상 지원하고 있다. 협력회사 우수인력 확보와 청년 실업난 해소를 위해 2012년부터 '삼성 협력회사 채용 한마당'도 개최하고 있다.

◆지속가능한 상생 협력 생태계 조성…삼성전자, 2년간 기업 1073곳 스마트 공장 구축 완료

삼성전자는 제조현장 혁신, 환경안전 개선, 제조운영시스템 구축뿐만 아니라 판로개척, 인력양성, 기술확보까지 지속성장 가능 체계를 구축해주는 종합지원 활동으로 추진하고 있다.

삼성전자는 2015년부터 추진해오던 스마트공장 사업을 2018년부터는 중소·중견기업에 필요한 종합지원 활동으로 발전시켜 지원하고 있다.

삼성전자는 중소벤처기업부와 2018년부터 2022년까지 매년 각각 100억원씩 총 1000억원을 조성해 중소기업 대상으로 스마트공장 구축 사업을 지원하고 있다. 특히 삼성전자는 100억 원의 재원을 추가로 지원해 국내외 바이어 발굴, 글로벌 홍보, 교육 프로그램 등을 운영하고 있으며, 200여 명의 삼성전자 제조 전문가들도 스마트공장 구축 지원사업에 투입하고 있다.

삼성전자는 2018년 505개, 2019년 566개의 기업을 대상으로 구축을 완료했다. 지난 스마트공장 지원사업은 2015년 120개 중소·중견기업을 시작으로, 2016년 479개사, 2017년 487개사, 3년간 1086개사가 삼성전자의 제조 노하우를 전수 받은 바 있다.

삼성전자는 기업의 사회적 책임(CSR) 비전 '함께가요 미래로! Enabling People' 아래 협력회사 상생펀드, 스마트공장, C랩 아웃사이드, 삼성미래기술육성사업 등 상생 활동과 청소년 교육 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

