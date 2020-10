시몬스 침대, 직영 플래그십 스토어 ‘시몬스 갤러리’ 오늘부터 추석 연휴 정상 영업

시몬스(대표 안정호)의 직영 플래그십 스토어 ‘시몬스 갤러리’가 고객 성원에 보답하고자 이번 추석 연휴 동안 문을 활짝 열고 고객들을 맞이할 예정이다. 시몬스 갤러리(테라스·논현·잠실·중곡·분당·수원·세종·기흥·울산·부산·해운대·대구·스타필드 고양점·스타필드시티 부천점)는 오늘 2일(금)을 포함해 추석 연휴 기간 동안 정상 운영 한다.

시몬스 갤러리에는 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트’ 뿐만 아니라 한국 시몬스 최상위 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트 블랙’, 감각적인 침대 프레임 그리고 시몬스가 제안하는 라이프스타일 컬렉션인 ‘케노샤’의 베딩, 퍼니처, 프래그런스 등 모든 컬렉션이 한자리에 모여 있어 다양한 ‘시몬스 룩’을 접할 수 있다. 브랜드 히스토리를 한눈에 볼 수 있는 공간인 ‘헤리티지 앨리(Heritage Alley)’와 시몬스의 발자취를 엿볼 수 있는 소장 물품들이 전시되어 있다.

또한, 시몬스 갤러리에서는 시몬스 침대만의 전문 수면 컨설턴트인 슬립마스터의 일대일 수면 큐레이팅 서비스도 함께 받아볼 수 있다. 수면 습관과 체형뿐 아니라 취향, 라이프스타일까지 고려한 섬세한 상담으로 최적의 매트리스를 추천하며, 최상의 수면 환경을 위한 조언을 더해준다.

시몬스 침대는 웨딩 시즌을 맞아 예비 및 신혼 부부를 위해 전국 시몬스 공식 매장에서 최대 20%의 파격 혜택을 제공하는 ‘웨딩 프로모션’을 실시하고 있다. 라지킹 또는 킹오브킹 사이즈 매트리스 구매 시 10%의 할인 혜택을 제공하며, 특정 프리미엄 매트리스에 한해 5~10%가 추가 할인돼 최대 20%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 뿐만 아니라 침대 프레임 및 룸세트, 퍼니처, 베딩 구매 시에도 10% 할인이 적용되며, 프레임과 룸세트 신제품의 경우 10%의 추가 할인이 더해져 최대 20%의 할인 혜택이 주어진다.

웨딩 프로모션 기간 동안 구매 금액대에 따라 풍성한 사은품도 지급한다. △300만원 이상 구매 시 40만원 상당의 케노샤 호텔 침구 세트를 선착순 500명 대상 증정하며, 500만원 이상 구매 시 케노샤 호텔 침구 세트와 함께 50만원 상당의 케노샤 거위털 이불까지 선착순 100명에게 제공한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 행사가 조기 종료될 수 있다.

시몬스 갤러리의 영업일 및 시몬스 침대에 대한 보다 자세한 내용은 시몬스 침대 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr