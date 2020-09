폭스바겐코리아, 내달 광주서 '폭스바겐 무비 나잇' 진행

지난 6월 잠실 이어 두 번째 자동차 극장 이벤트

[아시아경제 김지희 기자] 폭스바겐코리아는 오너들을 대상으로 다음 달 22일 광주 자동차 극장에서 '폭스바겐 무비 나잇'을 진행한다고 28일 밝혔다.

폭스바겐코리아는 지난 6월 잠실 자동차 극장에서 진행된 ‘폭스바겐 드라이브 인 시네마‘ 이벤트에 대한 고객들의 높은 호응에 힘입어 두 번째 자동차 극장 이벤트를 마련했다.

전라도 광주 패밀리랜드 내 위치한 자동차극장에서 진행 예정인 이번 이벤트는 장기화되는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 지친 고객들에게 브랜드 경험을 제공하기 위해 기획됐다. 코로나19 예방을 위해 드라이브 스루 형태로 진행되며, 참여 고객에게는 신작 영화 감상은 물론 추억의 간식과 푸드 박스, 소정의 기념품을 제공할 예정이다.

이번 광주 폭스바겐 무비 나잇에 참여하고 싶은 고객은 폭스바겐코리아의 공식 차량관리 및 서비스 애플리케이션 ‘마이 폭스바겐’ 앱을 통해 오는 10월7일까지 신청하면 된다. 당첨 결과는10월 8일 앱에서 확인할 수 있다. 일반 고객의 경우 폭스바겐 공식 인스타그램 계정을 통해 신청할 수 있고, 추첨을 통해 선정된 당첨자에게는 내달 8일 개별 안내한다.

폭스바겐코리아는 폭스바겐 무비 나잇 이벤트를 서울, 광주에 이어 타 지역으로 확대 실시해 나갈 예정이다.

