[드링킷] 술과 관련된 드라마 3

알코올 수혈 필요할 땐 이 드라마를 봐!

드라마에 자주 등장하는 ‘술’. 기쁠 때, 슬플 때, 혹은 화가 날 때 우리는 모두 술을 찾게 된다. 우리의 인생과 술은 떼려야 뗄 수 없는 존재이기 때문에, 드라마에서도 단골 소재로 등장하는 게 아닐까. 술에 더 집중하여, 술을 드라마의 중요 소재로 사용한 드라마를 선정했다. 무겁지도 않고, 내용 또한 길지 않아 가볍게 볼 수 있는 작품이니 '드덕'(드라마 덕후)이라면 주말 동안 휘리릭- 섭렵해보자.

일단 보면, 마시고 싶어질껄?

XX

그룹 EXID의 하니가 주연을 맡은 웹 드라마다. 총 10부작이지만, 회당 25분이라는 짧은 러닝타임으로 시작하기 부담스럽지 않다. ‘스픽이지 바’에서 일하는 업계 최고의 바텐더인 주인공 ‘윤나나’가 과거 자신의 남자친구와 바람 난 절친과 다시 만나게 되며 이야기가 시작된다.

스토리만 보면 막장 드라마 같지만, 스토리는 생각보다 탄탄하며, 생각지 못한 설렘 포인트가 있다. 특히 실제 바(bar)에서 촬영해 살아있는 리얼리티는 덤이다. 또한, 배우들의 스타일링과 연출, 그리고 칵테일을 만드는 장면에 눈이 즐겁다.

▶스픽이지 바(Speakeasy bar)란? 불특정 다수에게 공개되어있지 않고 홍보도 하지 않는 비밀스러운 가게를 말한다.

고양이 바텐더

신묘한 능력을 가진 세 마리의 고양이가 가난한 집사를 대신해 바텐더로 일하며 돈을 버는 판타지 드라마이다. 'XX'와 마찬가지로 웹 드라마이고, 주인공 세 마리(?)가 바텐더로 일하기 때문에 칵테일을 만드는 장면이 지속해서 등장한다.

여러모로 눈이 즐거운 드라마다. 기대했던 실제 고양이는 등장하지 않았지만, 집사를 위해 돈을 벌어오는 고양이라는 컨셉이 너무 귀엽고, 또 재미 요소가 된다.

오늘 밤은 ㄷ자형 술집에서

그리고 이 드라마의 볼거리는 실제 음식점에서 촬영한 음식들이다. 이러한 부분에서 일본의 인기드라마 <와카코와 술>과 비슷하다고 생각할지도 모르는데, 같은 제작진이라고 하니 기대해도 좋다.

술집에서 일어나는 일인 만큼, 많은 손님이 등장하고 다양한 삶에 관한 이야기를 들을 수 있는 작품들다. 자신의 이야기와 딱 맞아 공감할만한 이야기, 내 주변에선 볼 수 없어 흥미진진한 이야기 등 여러 가지 에피소드들이 기다리고 있으니, 이번 주말은 술이 당기는 세 드라마와 함께해보자. 술 준비는 필수!

조윤정 에디터 yunjeong8356@asiae.co.kr