농협은행, 스마트뱅킹에서 전자증명서 발급 서비스 개시

28일부터 주민등록등본 등 13종의 전자증명서 발급 가능

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 종이증명서 제출에 따른 사회적 불편과 비용절감을 위해 전자문서지갑을 통한 전자증명서 제출 및 수취서비스를 28일 시작한다고 밝혔다.

현재 정부24앱에서 이용 가능한 ‘전자문서지갑’ 플랫폼을 스마트뱅킹 앱에 도입함으로써 농협은행 고객은 손쉽게 전자증명서를 열람 및 보관할 수 있게 된다.

전자문서지갑을 이용해 금융거래 시 필요한 납세증명서, 건강보험자격득실확인서 등을 전자증명서로 농협은행에 제출 가능하며, 고객은 복잡한 서류준비 없이 업무상담 및 상품가입이 가능해 진다.

전자증명서는 본인만이 접근 가능한 클라우드 기반의 자기정보 저장소에 암호화된 상태로 보관된다.

스마트폰에 설치된 전자문서지갑을 통해서만 본인의 저장소에 접근할 수 있으며, 블록체인 보안기술을 적용해 위·변조가 불가능하다. 또한 증명서 유효기간 동안 언제든지 열람이 가능하고 필요시 공공기관, 타 금융기관에도 전자증명서 형태로 제출이 가능하다.

현재 전자증명서로 제출 가능한 서류는 주민등록등·초본 등 13종이다. 행정안전부 계획에 따라 내년까지 300여종으로 확대될 예정이다.

손병환 행장은 “고객 편의와 디지털 가속화를 위해 전자증명서 이용활성화에 앞장설 것”이라며 “행정안전부의 금융기관 전자증명서 발급기능을 연내에 제공함으로써 스마트뱅킹 앱의 통합플랫폼 서비스를 한층 더 강화해 나갈 것 ”이라고 말했다.

