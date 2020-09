SSG닷컴, 명절 전날까지 선물세트 '쓱배송'

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴은 미처 선물세트를 준비하지 못한 고객을 위해 추석 전날까지 당일 배송을 실시한다고 28일 밝혔다. 명절 전날인 30일 오전 11시 59분까지 주문하면당일 저녁에 수령 가능하다. 더 빠른 배송을 위한 ‘퀵배송’도 함께 운영된다.

SSG닷컴은 지난 26일 오후 1시에 택배사 물량 증가 및 배송 일정 등을 고려해 택배발송 상품 주문을 마감했다. 이후 자체 보유 물류망인 쓱배송과 새벽배송을통해 마지막 추석 선물세트 수요까지 함께 잡는다는 계획이다.

SSG닷컴이 명절 전날까지 배송하는 상품은 과일, 정육, 수산 등 신선식품을 비롯해 건강기능식품, 위생용품, 화장품 등 인기 상품 200여종이다. ‘새벽배송’의경우 29일 오후 11시 59분까지 주문하면 30일 새벽 6시 이전에 수령할 수 있도록 했다.

별도로 29일 오전 11시 59분까지 주문하면 서울 및 수도권 지역에 당일 퀵서비스로 상품을 전달하는 ‘퀵배송’도 병행할 계획이다. 과일, 정육 등 일부 신선식품에 한해 이용 가능하다. 자세한 상품별 배송 가능 지역 및 배송비는 상세 안내 페이지에서 확인할 수 있다.

한편, SSG닷컴은 추석 연휴 기간 중 10월 1일 하루 쓱배송을 운영하지 않는다. 새벽배송의 경우는 10월 1일과 2일 휴무로, 3일부터 받아볼 수 있다.

최택원 SSG닷컴 영업본부장은 “자체 물류망을 활용한 특별한 배송서비스로 고객 편의를 극대화하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr