속보[아시아경제 차민영 기자] '상온 노출'이 의심되는 인플루엔자(독감) 백신 접종자가 27일 현재 407명에 달하는 것으로 확인됐다. 이는 전날의 324명보다 83명 늘어난 수준이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr