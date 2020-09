20일 만에 정상 출력

[아시아경제 문채석 기자]제10호 태풍 '하이선'의 영향으로 발전 정지된 월성원전 3호기(가압중수로형 70만㎾급)가 발전을 재개했다.

27일 한국수력원자력 월성원자력본부에 따르면 월성 3호기는 26일 오후 7시52분 발전을 재개해 27일 오후 2시5분 정상운전 출력에 도달했다.

월성 3호기 터빈발전기는 10호 태풍 하이선이 북상하던 지난 7일 오전 9시18분 정지됐다.

월성원자력본부는 터빈 정지 원인이 된 계기용변성기를 교체했다.

같은 날 터빈발전기가 정지한 월성원전 2호기는 지난 15일부터 계획예방정비에 들어갔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr