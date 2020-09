한화, 글로벌 PR어워드서 올해의 기업상

[아시아경제 박소연 기자] 한화그룹은 세계 최대 규모 PR 시상식인 '세이버 아시아 퍼시픽 어워드'에서 올해의 기업상을 비롯해 총 6개 부문에서 수상했다고 27일 밝혔다.

세이버 어워드(SABRE AWARD)는 글로벌 마케팅·커뮤니케이션 매체 홈즈 리포트(Holmes Report)가 주관하는 시상식이다.

한화그룹과 광고회사 이노션은 지속가능성 캠페인 '클린업 메콩-한화솔라보트'로 다이아몬드 세이버 어워드 올해의 기업상을 비롯해 브랜드 빌딩부문, 골드어워드 CSR(기업의 사회적 책임) 부문, 사회문제 커뮤니케이션 부문 등 본상 4개를 수상했다.

클린업 메콩은 한화그룹이 베트남 지역 환경문제 해결에 기여하기 위해 진행한 환경보호 캠페인이다. 한화그룹이 국내기업 최초로 이 시상식에서 올해의 기업상을 차지했다.

한화는 태양광 패널로 작동하는 수상 쓰레기 수거 보트 2척을 제작해 지난해 베트남 빈롱시에 기증했다. 클린업 메콩 캠페인은 앞서 국제 광고제에서도 다수 수상한 바 있다.

또한 한화그룹의 글로벌 뉴스룸이 골드어워드 한국 부문, 콘텐츠분야 특화상 디지털 뉴스룸 부문 등 2개상을 수상했다.

