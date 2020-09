테슬라, 작년 한국 방문해 배터리 소재 기업 만났다

포스코케미칼 만나 상견례…구체적인 사업 이야기는 없어

전기차 배터리 독자 개발 위한 준비 과정으로 풀이

[아시아경제 황윤주 기자] 테슬라가 지난해 한국을 방문해 전기차 배터리 소재 업체인 포스코케미칼을 찾은 것으로 확인됐다. 지난 22일(현지시간) '배터리 데이'에서 전기차 배터리 독자 개발 의지를 밝히기 전부터 이미 준비에 들어간 것으로 보인다.

27일 업계에 따르면 테슬라는 지난해 포스코케미칼을 방문해 배터리 소재 사업 관계자를 만났다. 이 자리에서 구체적인 사업 이야기를 나누지 않고 상견례 수준의 인사를 나눈 것으로 알려졌다.

앞서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 '배터리 데이'에서 테슬라가 독자 개발한 원통형 배터리 '4680'을 소개했다.머스크는 '4680' 배터리에 대해 기존 제품보다 에너지 용량은 5배, 출력은 6배 높아 주행 거리를 16% 개선시킬 수 있고 가격은 절반 수준이라고 소개했다. 테슬라는 4680 배터리를 '배터리 데이'를 개최한 테슬라 프리몬트 자동차 공장에서 생산할 계획이다.

이를 두고 업계는 테슬라가 배터리 독자 개발 및 배터리 내재화를 우회적으로 공식화했다고 해석하고 있다. 테슬라가 지난해 한국을 방문해 포스코케미칼을 찾은 것도 같은 맥락으로 풀이된다. 전기차 생산 기업인 테슬라가 배터리 독자 개발을 위해서는 소재 기업들과 협력이 중요해진다.

포스코케미칼은 국내 대기업 중 유일하게 전기차 배터리 소재(양·음극재)를 생산하고 있다. 배터리 기업뿐만 아니라 전기차 기업도 포스코케미칼에 주목하는 이유는 대규모 투자 능력때문이다. 2022년부터 배터리 수요 부족이 예상되면서 배터리 기업은 물론 소재사들의 투자금 조달 능력 및 생산 공장 증설 여부가 중요하다는 것이 배터리 업계의 설명이다. 포스코케미칼은 그룹 차원에서 전기차 소재 사업을 신성장 동력으로 삼고 공격적으로 투자를 확대하고 있다.

포스코케미칼은 현재 양극재 광양공장 3단계 확장 공사를 진행 중이다. 증설이 완료되면 생산 능력은 기존 기존 4만t에서 7만t으로 확대된다. 양극재 7만t은 60Kwh급 전기차 배터리 84만여대에 사용될 수 있는 규모다.

배터리 소재 기업 관계자는 "국내 배터리 소재 기업 뿐만 아니라 해외 기업들과도 만난 것으로 알고 있다"며 "당장 배터리 독자 개발 사업 이야기를 나눈 것은 아니지만 소재 기업을 직접 만났다는 것 자체가 테슬라의 배터리 생산 의지를 확인할 수 있는 것"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr