SSG닷컴, 추석연휴 특별 행사…최대 90% 할인

간편식 등 먹거리 최대 30% 할인

패션·스포츠·생활·디지털가전 등도

[아시아경제 차민영 기자] 에스에스지닷컴(SSG닷컴)이 추석 연휴를 겨냥한 특별 프로모션을 실시한다. 제수용품 주문 등이 가능한 ‘새벽배송’ 장보기는 물론 ‘백화점’, ‘패션&아동’, ‘스포츠’, ‘생활’, ‘디지털 가전’ 등 모든 카테고리 상품들을 총망라해 최대 90% 할인한 가격에 선보인다.

SSG닷컴은 먼저 28일부터 내달 4일까지 ‘새벽배송으로 맛있고 간편하게 추석 보내기’ 기획전을 실시한다고 27일 밝혔다. 나물, 전, 떡 위주로 구성한 제수용품부터 간식거리, 밀키트 품목 등 상품 100여종을 간편식 위주로 구성해 최대 30% 할인한 가격에 구입할 수 있다.

뒤이어 30일부터는 ‘추석DOWN 추-쓱’ 행사를 함께 연다. 마찬가지로 내달 4일까지 매일 선착순 쿠폰, ‘오반장(오늘의 반짝 장보기)’ 기획전, 사은품 증정 등 다양한 혜택을 앞세워 명절 수요잡기에 나선다. 매일 오전 9시 선착순 1만5000명에게 최대 7% 할인 가능한 쿠폰팩 3종을 발급한다. 백화점 및 온라인 전용 상품에 한해 적용 가능하며, 카테고리 별 할인율 등은 이벤트 페이지에서 상세하게 확인할 수 있다.

명절을 맞아 장보기 기획전은 신선식품, 간편식 위주로 구성된다. 올해 수확한 ‘해남 꿀고구마’는 21% 할인한 1만4900원에, 국내 청정해역에서 어획한 ‘짜지않아 맛있는 삼천포멸치’는 39% 할인한 7800원에 판매한다. 밥반찬과 술안주 두루 어울리는 ‘느린마을 녹두전’은 15% 할인한 5870원에 선보인다.

할인율이 큰 장보기 상품을 매일 다르게 제안하는 ‘오반장’ 코너도 운영한다. 일별로 대표 상품 4개를 선보이며 최대 50% 할인한 특가 상품을 준비해 장바구니 부담을 덜 계획이다. 대표 상품으로 이달 30일 ‘샘표 유기농 자연콩간장’을 4880원에, 내달 2일 ‘화이트 울트라 날개 중형 36P*2’를 8700원에 판매한다.

추석을 전후해 ‘나와 가족을 위한 선물’도 다양하게 준비했다. 디지털가전 상품으로는 독일 프리미엄 전기요 브랜드 ‘보이로’의 ‘1인용 하이퍼코지 전기요’를 54% 할인한 9만9000원에, 인기 주방 가전 ‘발뮤다 더 코스터 쇼콜라’를 27만9000원에 선보인다.

패션 카테고리에서는 ‘바바라’, ‘골든구스’, ‘바버’ 등 인기 브랜드 위주로 구성한 신발류를 최대 69% 할인가에, ‘스톤헨지’, ‘닥스’, ‘해지스’ 등 액세서리 품목은 최대 50% 할인된 특가로 구매 가능하다. 대표적으로 ‘골든구스 슈퍼스타 스니커즈’를 26% 할인한 39만1850원에, 바버의 대표 모델인 ‘뷰포트’, ‘비드넬’을 포함한 전 품목을 10% 할인한 가격에 판매한다. 아동용 패션 상품으로는 ‘아동 마블 캐릭터 맨투맨’과 ‘아동 스타워즈 그래픽 맨투맨’을 각각 87%, 85% 할인한 가격인 6000원에 판매한다.

오직 SSG닷컴에서만 만날 수 있는 단독 기획 상품도 있다. ‘차박’ 필수품으로 잘 알려진 ‘위키오 220V 대용량 보조배터리’는 28% 할인한 9만9000원에 판매한다. 가을철 피부 보습에 도움을 주는 ‘피지오겔 DMT 바디로션 세트’는 10% 할인, 10% 적립 혜택과 함께 5만원 상당의 로션 등을 사은품으로 증정하는 구성으로 구매 가능하다.

구매 사은 행사도 진행한다. 행사 기간 동안 쓱배송, 새벽배송 상품을 SSG페이로 10만원 이상 결제하는 고객 전원에게는 ‘스타벅스 아이스 아메리카노’ 쿠폰을 제공한다. 구매 후 이벤트 페이지에서 응모하면 된다.

최택원 SSG닷컴 영업본부장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 추석 연휴 기간에도 온라인 쇼핑 수요가 높을 것으로 예상돼 모든 카테고리에서 폭넓게 행사를 준비했다”고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr