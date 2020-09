1등 당첨자 총 8명

[아시아경제 유제훈 기자] 동행복권은 제 930회 로또복권 추첨에서 '8·21·25·38·39·44'가 1등 번호로 뽑혔다고 26일 밝혔다. 보너스 번호는 '28'이다.

당첨번호 6개를 모두 맞춘 1등 당첨자는 총 8명으로, 각기 28억3242만원을 받는다. 당첨번호 5개와 보너스 번호를 맞힌 2등은 55명으로 6866만원씩을, 당첨번호 5개가 일치한 3등 2776명은 136만원씩 수령한다.

이밖에 4등은 12만8480명으로 5만원, 5등은 212만4548명으로 5000원의 고정당첨금을 받는다.

