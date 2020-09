중소ICT·SW기업 해외 통합콜센터 운영

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 정보통신산업진흥원(NIPA), 대한무역투자진흥공사( KOTRA)와 함께 중소 정보통신(ICT)·소프트웨어(SW) 기업 통합 해외 콜센터 운영을 추진한다고 27일 밝혔다.

이는 시차 및 언어 문제 등으로 인해 현지 고객사 문의 대응이 지연된다는 기업의 애로사항을 해소하기 위한 것이다. NIPA, KOTRA에서 운영중인 해외IT지원센터 8개 거점을 통해 제공되는 통합 해외 콜센터는 국내 중소ICT·SW 기업의 현지 고객사의 요청을 1차적으로 접수, 국내 기업에 전달해 주는 역할을 맡게 된다. 8개 거점은 싱가포르, 베트남, 인도, 미국, 중국, 일본, 아랍에미리트, 멕시코 등이다.

서비스 신청을 원하는 기업은 신청 지역별로 NIPA 또는 KOTRA에 문의·접수하면 되며, 1차 접수 기간은 10월 23일까지다.

송경희 과기정통부 소프트웨어정책관은 “시차 및 언어 등으로 인해 현지 고객사 응대에 어려움이 많았는데, 이번 해외 통합 콜센터를 통해 이런 어려움이 어느 정도 해소될 것으로 기대된다”면서 “향후 지원 기업을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr