구본환 인천공항공사 사장 "감사절차 위법…법적 대응검토"

"관련자 형사고소 검토"

[아시아경제 유제훈 기자] 위기에 놓인 구본환 인천국제공항공사 사장이 국토교통부의 감사절차에 위법 행위가 있었다면서 법적 대응을 예고했다.

구 사장은 25일 오후 인천국제공항에서 기자간담회를 열고 "지난 6월 국토부 감사관이 사택을 동의 없이 들어와 아파트 내부를 확인조사했다"면서 "영장도, 권한도 없이 불법으로 주거침입 및 수색한 명백한 범죄행위"라고 주장했다.

구 사장은 이어 "국토부가 짜맞추기 식으로 무리하게, 위법부당하게 감사했음을 반증하는 것"이라면서 "적정한 시기 관련자에 대한 형사고소를 검토하겠다"고 법적 대응 방침을 밝혔다.

구 사장은 전날 기획재정부 공공기관위원회에서 국토부가 요청한 자신의 해임안이 의결된 데 대해서도 거듭 억울함을 토로했다. 그는 "매뉴얼 대로 행동했고 절차를 어긴것은 전혀 없다"면서 "졸속으로 무리하게 진행된 깜깜이 감사"라고 꼬집었다.

이번 해임이 사실상 '인국공 사태' 꼬리자르기가 아니냔 의혹과 관련해선 향후 진실공방 가능성을 내비쳤다. 구 사장은 "여기서 밝히기는 적절치 않다"면서 "증인으로 국정감사에 서게되면 숨김없이 사실대로 모든 것을 말하겠다"고 밝혔다.

