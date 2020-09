[아시아경제 박지환 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 1,300 등락률 -1.54% 거래량 2,755,690 전일가 84,300 2020.09.25 14:44 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 매수세에 코스피 상승세 유지SK하이닉스, 최근 5일 개인 740만 7021주 순매도... 주가 8만 3300원(-1.19%)반도체 업황 회복 시그널…살아나는 SK하이닉스 투심 close 는 SK텔레콤으로부터 10월 중으로 용인 SK아카데미 부동산 매매 거래를 체결한다고 25일 공시했다. 거래금액은 705억원이다.

