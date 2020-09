현대百, 압구정본점서 무료 ‘자동차 극장’ 운영

추석·한글날 연휴 10월 3일~4일, 9일~10일 4일간

25일부터 일자별 100대 선착순 예약

[아시아경제 임혜선 기자]현대백화점이 추석과 한글날을 맞아 압구정본점에서 ‘자동차 극장’을 연다.

현대백화점은 서울시 강남구청과 함께 다음달 3~4일과 9~10일 나흘간 압구정본점 옆 압구정 공영주차장에서 '한가위 압구정 달빛극장'을 운영한다고 25일 밝혔다. 상영 시간은 오후 7시 30분부터 오후 9시 30분까지다.

상영 영화는 3일 ‘오!문희’, 4일 ‘닥터두리틀(더빙)’, 9일 ‘리틀포레스트’, 10일 ‘비긴어게인’ 등이다.

'한가위 압구정 달빛극장'은 100% 사전 예약제로 운영된다. 이용을 원하는 고객은 25일부터 현대백화점 애플리케이션과 홈페이지 및 강남구청 홈페이지를 통해 일자별 선착순 100대 한정으로 접수 가능하다. 접수비와 주차료는 무료다.

또한 현대백화점과 강남구청은 당일 자동차 극장을 이용하는 고객 편의를 위해 소정의 방역물품(마스크·마스크 케이스·마스크 스트랩·향균 물티슈)과 간식거리(강냉이·생수)를 제공할 예정이다.

