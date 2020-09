NH농협銀 "대출 심사부터 상품 추천까지 한 번에"

디지털 직장인 신용대출 통합 추천 프로세스 구축

[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 언택트(비대면) 금융시장 확대 및 비대면 신용대출 수요 증가에 따라 고객 편의성 제고를 위해 '디지털 직장인 신용대출 통합 추천 프로세스'를 구축했다고 25일 밝혔다.

이 프로세스는 한 번의 대출 신청 정보 입력으로 고객의 니즈에 맞는 최적의 대출 가능금액, 금리 등 맞춤 상품을 자동으로 추천한다. 또 심사부터 실행까지 논스톱으로 진행하는 고객 맞춤형 대출상품 추천라며 대출이 어려운 고객에게는 대안 상품을 제시하는 연계 서비스도 제공한다.

대출 심사 중 금액이나 기간 등의 조건 변경시 대출 심사 과정에서 재 조회가 가능하도록 개선했다. 메뉴에서 이탈하거나 화면을 종료하더라도 초기 단계로 돌아가지 않고 심사를 진행하던 대출 화면으로 연결되는 ‘대출 이어가기’서비스를 도입해 고객의 편의성을 극대화했다.

프로세스 도입을 기념해 이날부터 10월31일까지 약 5주간 'NH디지털로 놀러와'이벤트를 진행한다.

신용대출 통합 추천 서비스를 통해 대출 상품을 가입하고 이벤트에 응모한 고객 중 선착순 2000명에게 스타벅스 모바일쿠폰을 제공하고, 8명을 추첨해 LG김치냉장고(1명), LG코드제로A9청소기(3명), 에어랩 스타일러 컴플리트(4명)를 제공한다.

