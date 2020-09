[아시아경제 박지환 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,545 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,580 2020.09.25 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 롯데손보, 차세대 인슈어테크 융합플랫폼 구축 협약 체결[e공시 눈에 띄네]코스피-24일롯데손보, 상반기 순익 633억…전년비 58.8%↑ close 은 24일 메트로신문이 보도한 '롯데손보 최대주주, 자진 상장폐지 추진' 내용에 대해 상장폐지에 관해 검토하고 있지 않다고 25일 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr