서욱 국방장관 "北 피격 시신, 인근 해역에 있을 것"

국방위, 北규탄 결의안 만장일치 채택

[아시아경제 박형수 기자] 서욱 국방부 장관은 24일 국회 국방위 전체회의에서 북한군에 의해 사살되고 불태워진 공무원에 대해 "해역에 있을 것으로 보인다"고 말했다.

서 장관은 국민의힘 하태경 의원이 '시신이 어디 있는가'라고 묻자 "현재 확인할 수 없다"면서도 이같이 답했다.

하 의원은 "북측이 시신을 불태우고 바다에 버렸다는 말인가"라고 재차 묻자 서 장관은 "그렇다"고 말했다.

서 장관은 이어 "첩보 수준"이라고 밝혔다.

국회 국방위원회는 이날 북한이 서해 해상에서 국민을 사살하고 시신을 불태워 유기한 행위를 규탄하는 결의안을 만장일치로 채택했다.

여야 국방위원은 결의안에서 "국회는 정부가 유엔을 비롯한 국제사회와 긴밀히 협력해 북한의 반인륜적 만행이 동북아시아 평화에 대한 중대한 위협이라는 인식을 공유하고, 북한이 군사적 도발 행위를 중단·포기할 수 있도록 외교적 노력을 병행할 것을 요구한다"고 밝혔다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr