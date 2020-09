"입시 부정 의혹·유흥업소에서 법인카드 사용" 교육부, 고려대 수사의뢰

대학원 입시 위원별 평점표 보관 안 해

체육특기자 모집요강 기준 보다 많이 뽑아

유흥업소에서 사용한 6693만원 회수 통보

[아시아경제 이현주 기자] 고려대학교 체육특기자 전형에서 기존 모집요강과 다른 추가 모집으로 합격자가 발생한 사실이 드러나고 교육부가 수사를 의뢰했다.

교육부는 1월 29일부터 2월11일까지 고려중앙학원 및 고려대학교를 대상으로 진행한 감사 결과 총 38건의 지적사항을 발표했다. 230명에게 신분상의 조치가 내려졌으며 고발 1건, 수사의뢰 2건, 행정상 조치 22건, 재정상 조치 4건 등이 진행됐다.

고려대는 일반대학원 26개 학과에서 입학전형 서류평가 및 구술시험에 대한 전형 위원별 평점표를 보관하지 않았다. 교육부 관계자는 "입학이 공정했는지 위원별로 확인하기 위한 서류를 보관하고 있지 않아서 알 수가 없었다"고 설명했다. 교육부는 공공기록물 관리법에 따라 관련자들을 수사의뢰했다.

체육특기자 특별전형에서는 럭비 등 5개 종목의 1단계 서류평가에서 모집요강(3배수 내외 선발)과 달리 4배수, 동점자 처리까지 하면 5.5배수에 달하는 인원을 선발했으며 42명이 추가 선발됐고 이 중 5명이 최종합격했다. 오히려 3배수 내외에 해당하는 수험생은 불합격 처리됐다. 교육부는 금품 수수 등을 했는지 여부 등을 알 수 없어 수사의뢰를 한 상태다.

교육부가 교수와 자녀 간 강의 회피, 사전 신고 등을 교원과 학생들에게 안내하지 않았고 교수·자녀 간 강의수강 및 성적평가 공정성 제고 관련 규정도 신설하지 않았으면서 마련한 것처럼 교육부에 허위 보고 한 것이 적발됐다. 징계 처분을 받은 학생 2명에게 장학금을 지급하고 학생 4명에겐 한도를 초과한 장학금을 지급하기도 했다.

징계 처분 받은 학생에 장학금 지급

의료원, 출신대학에 따라 점수 차등 부여하기도

대학원에서 I학점으로 처리된 경우 최대 B학점까지 부여 할 수 있음에도 교원 4명이 학생 6명에게 A이상 학점을 부여했다. 또 출석 기준 미달 학생 3명에게 C이상 학점을 주기도 했다.

아울러 교원 13명이 서양음식점으로 위장한 강남 소재 유흥업소에서 1인당 최대 86차례에 걸쳐 법인카드를 사용했다. 합계 6693만원으로 이 중 2625만원은 교내 연구비 카드와 행정용 카드 등을 동일 시간대에 2~4회 번갈아가면서 분할 결제했다. 교육부는 중징계(11명), 경고(2명) 조치 및 사용 금액에 대해 회수를 통보했다.

의료원에서는 직원을 채용할 때 출신대학에 따라 점수를 다르게 부여했다. 94회에 걸쳐 14개 직종 정규직 3225명을 채용하면서 대학수학능력시험 배치표 기준으로 지원자별 출신대학에 따라 서류전형 점수를 차등하고 2018년부터는 출신대학 배점 비중을 더 확대했다.

아울러 리베이트 등 금품수수로 '의사자격정지' 처분을 받은 의과대학 교수에 대해 징계의결을 하지 않고 경고 처분에 그친 사실이 드러났으며 특허 이전 보상금을 발명자에게 2억3269만원 초과 지급하기도 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr